Por O Dia

Publicado 28/05/2021 13:10

fotogaleria

Ao longo de oito episódios, que serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras, Dona Helena recebe um convidado diferente para responder cinco perguntas de múltipla escolha, baseadas em notícias falsas e absurdas. O primeiro episódio conta com a participação do ator, comediante, youtuber e apresentador Estevam Nabote.Segundo Pedro Kurtz, diretor de conteúdo da Deezer, o projeto faz parte da estratégia da plataforma em investir em produções originais. "O humor é uma ferramenta essencial para qualquer sociedade, sobretudo em um momento tão difícil como o que vivemos. Estamos, enquanto plataforma de streaming, sempre buscando oferecer conforto e alívio aos nossos usuários. E é justamente nesse lugar que surgiu o casamento de Deezer e Porta dos Fundos, que já começa tão cheio de irreverência e estreia o Porta no universo dos podcasts. Serão 5 podcasts diferentes ao longo do próximo ano, em formatos diferentes e com convidados incríveis", explica."A criação de podcasts vai possibilitar levar nosso conteúdo para ainda mais pessoas, com o que sabemos fazer de melhor: entreter. Temos uma equipe incrível e talentos que nos levaram a ser o maior canal de humor do país, e essa excelência também será impressa no novo formato de conteúdo. O público pode esperar uma boa dose de diversão a cada semana", afirma Crocas, CEO do Porta dos Fundos.A parceria entre Porta dos Fundos e a Deezer não se limita apenas a "Quem quer ser um alienado?", o Porta ainda lançará outros podcasts na Deezer ainda este ano. Além disso, neste sábado (29), às 11h, vai ao ar no canal do Porta dos Fundos no YouTube o esquete "Podcast". No vídeo, Marcelo (Fábio de Luca) desabafa com o amigo Túlio (Fábio Porchat) por ligação de vídeo, sem saber que, na verdade, está participando de um podcast ao vivo.