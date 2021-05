Luan Otten e rapper Lourena Divulgação

28/05/2021

Rio - Destaque da música R&B e pop, o cantor e compositor Luan Otten lança, nesta quinta-feira, seu mais novo single: "5458". O trabalho, que já está disponível em todas as plataformas digitais, conta com a participação da cantora e rapper carioca Lourena, uma das mais importantes artistas de sua geração, que já conta com mais de 2.3 milhões de ouvintes no Spotify.

Composta por Luan, "5458" vem acompanhada de um vídeo clipe roteirizado pelo próprio Luan e Edu Peres, filmado em São Paulo, dirigido por Edu Peres e produzido pela Central Sonora Filmes. Ele já está disponível no canal oficial de Luan no YouTube.

"Escrevi '5458' há bastante tempo e é baseada em fatos reais", conta Luan Otten. "A história da música aconteceu comigo em Punta Cana, há bastante tempo, no casamento da Tatá e do (influenciador digital) Cocielo. Lá eu tive a experiência que eu falo na música e faz tanto tempo que na época eu cheguei a mostrar a composição pro Saulo (amigo e ex-parceiro na dupla UM44K), que se amarrou na música e tem ciúmes dela até hoje", diverte-se o cantor.

Sobre a parceria com a cantora Lourena, ele conta que: "Eu já gostava das paradas que a Lourena faz e pedi para a minha equipe entrar em contato com ela para mostrar a música. Acho que ela gostou logo de cara, pois em seguida ela escreveu a parte dela! Mas antes eu contei a história da música para ela, nos falamos pelo Facetime. A primeira vez que ouvi o que ela gravou, já gostei de cara! Achei irado e em seguida gravamos o clipe em São Paulo, onde nos divertimos muito. Espero que todos gostem tanto de '5458' quanto a gente!", finaliza.

Sobre a parceria, Lourena conta: "Muito feliz de poder mostrar essa música pro mundo, esse projeto que foi feito com tanto carinho! '5458' foi um trabalho incrível! Algumas horas a mais de gravação e o frio no heliponto também foi sinistro, mas tudo valeu a pena! O clipe ficou demais! Gravar com o Luan foi engraçado, ele não te deixa ficar um minuto sem rir! Agradeço a ele e sua equipe pelo convite, tenho certeza que essa música vai balançar corações e surpreender a galera com a sua potência!"