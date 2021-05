Por O Dia

Rio - Após a exibição dos sete episódios da série documental ‘Sandy e Junior: A História’, os fãs da dupla vão poder curtir o show da turnê ‘Nossa História’ na TV Globo. Neste domingo, dia 30, depois da ‘Temperatura Máxima’, vai ao ar a tão esperada apresentação que marca o reencontro dos irmãos nos palcos após 12 anos. O conteúdo foi produzido em 2019, durante o show no Allianz Parque, em São Paulo, e também conta com imagens de outras apresentações da turnê, com a direção de Raoni Carneiro.

Durante a tour, que aconteceu de julho a novembro de 2019, foram 18 apresentações por 13 cidades no Brasil e no exterior, além de quatro mega shows no Allianz Parque, em São Paulo, e um mega show no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, que encerrou a temporada. Ao todo, a turnê contabilizou mais de 600 mil espectadores. Quem não conseguiu acompanhar presencialmente da plateia e até quem esteve em uma das apresentações e quer relembrar o momento pode conferir o repertório de hits que inclui desde “Não Dá Pra Não Pensar", passando por sucessos como “Quando você passa (Turu Turu)", "As Quatro Estações", "A Lenda", até o final, com "Vamo Pulá!".A percepção de Sandy e de Junior ao subirem ao palco novamente juntos foi de que o tempo não havia passado desde que se separaram. “O reencontro foi delicioso! Do ponto de vista musical, parecia que a gente nunca tinha deixado de ser parceiro. É muito engraçado. A gente simplesmente se entendia no olhar e é uma conexão, uma sintonia que me surpreendeu muito. Como a gente se comporta e divide nossas funções no palco, na música; como a gente se complementa no ao vivo. Isso nunca se apagou, estava ali. E eu não tinha como saber disso até eu experimentar. Foi uma surpresa muito boa”, avalia Sandy.“O reencontro musical foi como se não tivesse havido esses 12 anos. A nossa conexão estava absolutamente intacta. Eu acho que os dois melhoraram como artistas, amadureceram muito e isso só ajudou. Nós somos irmãos, essa conexão é imediata, a sintonia também. A sensação foi de que nunca tínhamos parado, foi como voltar pra casa”, observa Junior sobre a experiência da turnê ao lado de Sandy.‘Sandy e Junior: Nossa História’ vai ao ar na TV Globo no próximo domingo, dia 30, após a ‘Temperatura Máxima’. No Multishow, o show será exibido no sábado, dia 29. A apresentação também está disponível para assinantes no Globoplay.