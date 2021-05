Lembra dele? Ex-BBB Luan Patrício vende água de coco na Lagoa

Rio - O ex-BBB Luan Patrício, que participou da 15ª edição do "Big Brother Brasil", foi fotografado vendendo água de coco na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira. Além de vender água de coco, Luan também administra um pula-pula ao ar livre nos finais de semana.

Atualmente, Luan tem 30 anos. Na época em que participou do "BBB", ele era amigo de Angélica Ramos, que atualmente está participando do "No Limite". Luan é casado com Luanna Andrade. O casal tem um filho, Bernardo, de 4 anos.

Relatar erro