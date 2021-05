Marvvila e Gui Araújo Guto Costa

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 12:57

Rio - Todo relacionamento é um jogo entre um protagonista e um coadjuvante. É preciso ter a sensibilidade de quando se deve entrar ou sair de cena para que a harmonia não se perca. Brincando com esses papéis, Marvvila lança o seu novo single pela Warner Music Brasil, chamado “Pra te Dar Razão”, nesta sexta-feira (28). No clipe, a artista contracena com o influenciador digital Gui Araújo.