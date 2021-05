Ana Paula Renault Reprodução

Por iG

Publicado 28/05/2021 12:20 | Atualizado 28/05/2021 12:49

São Paulo - Ana Paula Renault comentou as ameaças de morte que tem recebido desde que comentou o caso de MC Kevin no "Fofocalizando". Ela falou que Deolane Bezerra, viúva do funkeiro, não deveria colocar a culpa do acidente nos amigos do cantor. Após isso, passou a ser ameaçada e disse em entrevista ao Na Telinha que ela e o SBT estão alerta com o que está acontecendo.

O comentário que causou tanta repercussão foi feito por Ana Paula no dia 18 de maio. "Um caso de comoção nacional e fica agora todo mundo atacando os amigos, falando: 'a culpa é sua, a culpa é sua'. Gente, a culpa não é de ninguém", falou a apresentadora no programa vespertino.

"A gente continua todo mundo muito assustado. Não só eu, mas a produção do programa e a direção do SBT. Porque foi por causa de um comentário sem maiores implicações. Eu só ponderei falando que apontar o crime em alguém, tentar achar um culpado num caso, até então um acidente", fala Ana Paula Renault.

A apresentadora analisa que os fãs de Kevin não entenderam o que ela quis dizer, por isso começaram a fazer ameaças de morte abertamente. "A gente fica com medo, porque são pessoas que não se esconderam. Teve a repercussão no noticiário e mesmo assim a pessoa não retirou os comentários ou apagou as suas redes sociais. Isso fez com que a gente ficasse mais em alerta ainda. Porque se fosse oba-oba de gente na rede, querendo causar, talvez a pessoa ficasse intimidada, mas não foi o caso", diz.