Por O Dia

Publicado 01/06/2021 19:33

Rio - Que situação! Na manhã desta terça-feira, o influenciador digital Leo Picon passou por uma situação pra lá de inusitada. Ao fazer um transferência bancária, o jovem mandou o dinheiro para conta errada e a desculpa dele? sono. Mas o problema não para por aí: a transferência em questão era de um valor alto. Isso mesmo, Leo Picon enviou R$ 12.500 para um pessoa desconhecida.

"Fui fazer um pix hoje de manhã, chei de sono, mandei um pix de R$12.500,00 pra conta errada. Se for a sua, por favor me devolva. Pix: [email protected] ", escreveu o jovem, em suas redes sociais. No entanto, a história teve um final feliz. Além de ter o dinheiro devolvido, Leo disse que vai destinar o montante para causas sociais.