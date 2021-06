Camilla de Lucas Brunno Rangel/Quem

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:36

Rio - Camilla de Lucas usou o Twitter nesta terça-feira para se manifestar sobre o vídeo em que o pastor Claúdio Duarte fala sobre casamento homoafetivo, que foi compartilhado por Caio Castro e Rafa Kalimann. Indignada, a ex-BBB falou criticou a fala do pastor ao dizer que não se deve questionar a sexualidade das pessoas.

"Não faz sentido dizer: 'Sou contra você, mas te respeito!' ????", desabafou ela. "2021 e a sexualidade do povo sendo ainda questionada! Até quando as pessoas vão ter o direito de serem felizes barrado?", questionou.

A polêmica com o vídeo do pastor foi compartilhado por Rafa Kalimann e Caio Castro nas redes sociais. A ex-BBB foi criticada e pediu desculpas. "Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei nos stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBTs por conta de religião, para de uma vez por todas isso parar", afirmou. "Sinto muito se ofendi, e se pareceu que eu discordo de relacionamentos afetivos (jamais!). Apaguei depois de ver que estavam levando como opinião minha, e está longe de ser, muito pelo contrário", disse.

