Gil Nogueira em visita ao Sport Club Recife Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 08:04 | Atualizado 15/05/2021 08:13

O Sport Recife resolveu se pronunciar sobre o caso de homofobia envolvendo um conselheiro do clube e o ex-BBB, Gilberto. "O Sport Club do Recife é de todos. Gil do Vigor é e será sempre um legítimo representante das cores do Sport. Um clube plural, do povo. A maior torcida do Norte/Nordeste. Não segregamos quem ama o Sport. O amor que une nossa torcida ao clube é incondicional", diz um trecho da nota.

O comunicado afirma que a equipe está trabalhando para tomar as providências com os envolvidos e reforçou que é contra qualquer tipo de preconceito. "O Sport e o Conselho Deliberativo garantem que estão tomando todas as providências para que esse e todo e qualquer ato de preconceito seja devidamente penalizado. Obrigado Gil, por levar o nome do Sport para todo o mundo. Pelo Sport Tudo!", finaliza.

Publicidade

Entenda o caso

Torcedor do Sport, Gil foi convidado pelo clube para conhecer o estádio na última quarta-feira (12). Lá, ele posou para fotos, deu entrevista e fez a famosa coreografia "tchaki tchaki". Após a visita, um áudio de teor homofóbico contra o ex-participante do BBB Gil do Vigor foi divulgado em um grupo do WhatsApp de conselheiros do Sport ganhou repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (14). As mensagens são atribuídas a Flávio Koury, que se diz revoltado com a coreografia do economista encenada na Ilha do Retiro. "Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato do que o PT deixou pra gente. É exatamente isso", teria dito o membro do conselho no áudio.