Fátima Bernardes simula harmonização Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 01/06/2021 15:53

Rio - Durante o "Encontro" da manhã desta terça-feira (1), um dos assuntos abordados foram os procedimentos estéticos. Fátima Bernardes, que falou sobre a saída do Jornal Nacional recentemente, conversou com o ex-BBB Arthur. O crossfiteiro se recusou convites para fazer procedimentos e a apresentadora resolveu fazer o teste para ver como ficaria com harmonização facial.



fotogaleria

Publicidade

Fátima usou um filtro de redes sociais em uma foto para fazer a simulação. A apresentadora mostrou o resultado, com as maçãs do rosto bem maiores e os lábios inchados. Ela se assustou com o resultado e brincou que foi melhor nunca ter feito plásticas no rosto.

"Preparem-se porque é a coisa mais assustadora. Mas tem um lado bom. Agora, que eu me olho no espelho e olho para isso, eu penso: 'Deus sabe o que faz'", disse Fátima.