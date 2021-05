Fátima Bernardes no programa Encontro Reprodução/TV Globo

Publicado 20/05/2021 12:47

Ri o - Durante o "Encontro" da manhã desta quinta-feira (20), Fátima Bernardes alfinetou Eduardo Pazuello. No quadro "Bem Estar", Michelle Loreto falava sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde na CPI da Covid e a apresentadora do matinal não perdeu a oportunidade de mandar uma indireta.

Sem citar no nome de Pazuello, Fátima lembrou de quando o ex-ministro foi flagrado em um shopping de Manaus sem máscara. A apresentadora falou que iria aproveitar o momento para dar uma dica para o público entrar em uma farmácia caso esteja sem máscara na rua e precise comprar uma.

"Só queria dar uma dica para quem está em casa e ficou sem máscara. Se você só tinha uma máscara na sua bolsa ou com você, o que já é equivocado, você precisa ter outra com você porque pode precisar trocar, não entra no shopping para comprar. Entra na farmácia. Você vai ter contato com menos gente. Vai expor você e os outros a menos risco. A farmácia seria um lugar melhor para tentar comprar do que entrar em shopping e circular até achar onde é a farmácia. É uma dica que a gente pode deixar, um aprendizado disso", disse Fátima Bernardes.