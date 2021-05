Nego Di Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 18:51 | Atualizado 04/05/2021 18:53

Prestes a se reencontrar com os outros participantes do "BBB 21", Nego Di deu sua opinião sobre o reality e afirmou que pretende colocar fogo no parquinho na final do programa.

No hotel junto com os outros ex-brothers, o humorista fez uma live no Instagram e explicou que mudou de ideia sobre participar da grande final do reality. "Eu confesso que não ia estar. Daí tem uma galera: 'pô, mas você falou que não ia estar, mas está'. Assim como vocês que dizem que não voltam para o ex e voltam. Vou estar lá, cara. Me prometeram que vai ter lavação de roupa suja, eu tenho um monte de verdade para falar".

Nego Di ainda disse que não está conseguindo fingir que gosta de alguns ex-companheiros de confinamento. "Pode me chamar de qualquer coisa, está tudo certo. Mas uma coisa que não podem me chamar é de falso, porque eu não consigo esconder. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não consigo, fingir, não consigo esconder".