Publicado 05/05/2021 11:20 | Atualizado 05/05/2021 13:54

Rio - Convidado do ‘Encontro com Fátima Bernardes’, Fabio Porchat lamentou a morte do amigo Paulo Gustavo, que foi vítima da covid-19 na noite desta terça-feira. Aos prantos, Fabio reviu vídeos ao lado do colega e lamentou não ter estado perto do amigo durante a internação.