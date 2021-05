Paulo Gustavo morreu aos 42 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 22:08 | Atualizado 04/05/2021 22:26

morreu devido a complicações da covid-19 às 21h12 desta terça-feira. Paulo Gustavo estava internado no hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde o dia 13 de março. Em boletim médico divulgado na noite de terça-feira (04), a equipe médica do ator afirmou que o quadro era "irreversível", mas Paulo Gustavo ainda apresentava "sinais vitais". Antes da piora em seu estado de saúde, no domingo (03), Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, Thales Bretas, e com os médicos. Rio - O humorista Paulo Gustavo , de 42 anos,às 21h12 desta terça-feira. Paulo Gustavo estava internado no hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde o dia 13 de março. Em boletim médico divulgado na noite de terça-feira (04), a equipe médica do ator afirmou que o quadro era "irreversível", mas Paulo Gustavo ainda apresentava "sinais vitais". Antes da piora em seu estado de saúde, no domingo (03), Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido,, e com os médicos.

"Às 21h12 desta terça-feira, 4/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da COVID-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos", diz o boletim médico divulgado nesta noite. "Às 21h12 desta terça-feira, 4/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da COVID-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos", diz o boletim médico divulgado nesta noite.

Paulo Gustavo foi internado no hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, no dia 13 de março. O ator precisou ser intubado no dia 21 de março, oito dias após a internação. Ainda assim, Paulo Gustavo continuou a apresentar piora e, no dia 2 de abril, foi submetido pela equipe médica à terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) na UTI. Esta técnica é conhecida como "pulmão artificial" e auxilia na oxigenação do sangue.

No dia 4 de abril e posteriormente no dia 9 do mesmo mês, Paulo Gustavo passou por procedimentos por via endoscópica (toracoscopia) para corrigir fístulas bronco-pleurais, que é uma comunicação anormal entre

os brônquios e a pleura. Esta última é uma membrana dos pulmões, que permite o vazamento de ar.

No dia 11 de abril, ainda em estado crítico, Paulo Gustavo teve uma nova fístula decretada e recebeu reposição de fatores de coagulação. Em 15 de abril, segundo um boletim médico, o ator passou por "várias intervenções, como broncoscopias, e alguns procedimentos cirúrgicos", que controlaram hemorragias.

No domingo (02), Paulo Gustavo chegou a acordar e interagir com o marido, Thales Bretas, e a equipe médica. Porém, em boletim divulgado na segunda-feira (03), os médicos informaram sobre a piora no quadro de saúde do ator e sobre a embolia gasosa disseminada.

Paulo Gustavo nasceu em Niterói, em outubro de 1978. O ator estudou na Casa de Artes de Laranjeiras, CAL, onde se formou em 2005. O artista começou a ganhar visibilidade em 2004, quando participou da peça "Suto". Na ocasião, ele apresentou ao público sua personagem mais conhecida e mais querida, a Dona Hermínia, que é inspirada em sua própria mãe.



Em janeiro de 2005, Paulo Gustavo deixou o elenco de "Surto" e passou a integrar o elenco da peça "Infraturas". Em 2006 estreou o espetáculo "Minha Mãe É Uma Peça", que ganhou uma adaptação para o cinema em 2013 e uma continuação em 2016. Em "Minha Mãe É Uma Peça", Paulo Gustavo mostra os aspectos da personalidade de uma dona de casa de meia idade, sempre à beira de um ataque de nervos.



Em 2010, o humorista protagonizou o espetáculo "Hiperativo", dirigido por Fernando Caruso. Em 2011, conseguiu seu primeiro programa na televisão, o "220 Volts", no canal pago Multishow. Em 2013, fez sua estreia na produção com a série "Vai que cola", que ganhou uma adaptação para o cinema em 2015.



Em 2017, Paulo Gustavo deixou o "Vai que cola" e estreou o programa "A Vila", ao lado de Katiuscia Canoro. Em 2018, gravou o DVD da peça "Minha Mãe é uma Peça" na Concha Acústica do Teatro Castro Alves na cidade de Salvador.



No final de 2020, Paulo Gustavo fez sua estreia da TV aberta com o especial de final de ano do "220 Volts", na TV Globo. Em dezembro de 2015, Paulo Gustavo, que era assumidamente bissexual, casou-se com o dermatologista Thales Bretas. Em outubro de 2017, ele anunciou que os dois seriam pais de um casal de gêmeos, Gael e Flora, através de uma barriga de aluguel. Mas a mãe das crianças sofreu um aborto espontâneo.



O casal procurou outra barriga de aluguel e, em agosto de 2019, Paulo anunciou no Instagram o nascimento dos filhos do casal, Romeu e Gael. Os dois nasceram de barriga de aluguel diferentes.