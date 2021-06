Ximbinha Reprodução

Rio - Que confusão! Na manhã desta terça-feira, um homem conhecido como Ximbinha foi preso com armas e drogas pela Polícia Militar do Pará, na região metropolitana de Belém. Apesar de não se tratar do famoso Ximbinha, ex-Calypso e que foi casado com a cantora Joelma, alguns veículos de notícias se confundiram e informaram que era o artista o alvo da prisão.

Pelas redes sociais, Ximbinha - o original - negou o envolvimento no caso, disse que vai tomar todas as 'medidas cabíveis' contra os veículos de comunicação que noticiaram a falsa prisão e ainda contou que sua mãe passou mal por conta da confusão.

"Minha total e profunda indignação a todas as matérias completamente inverídicas e sem credibilidade dos veículos de comunicação a nível local e nacional, a meu respeito, em especial a @uoloficial, @recordtvoficial e @recordtvbelem, que sequer preocuparam-se em averiguar a notícia, e saíram noticiando com a mais pura maldade. Minha família está em pânico, meus amigos, minha mãe, que está a caminho do hospital, com seus 76 anos de idade. Como podem usar a imagem e o nome de uma pessoa com tamanha mentira, unicamente para conseguir mídia e ibope, uma total falta de responsabilidade, e que com toda certeza já estou tomando todas a medidas judiciais contra todos os veículos que noticiaram está grande Fake News.

Todos serão responsabilizados judicialmente!", escreveu o artista.

