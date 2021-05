MC Kevin se casou com Deolane Bezerra em 28 de abril fotos Reprodução/Instagram

Por Bruna Fantti

Publicado 19/05/2021 10:31 | Atualizado 19/05/2021 12:52

Rio -- Em depoimento realizado a policiais da 16ªDP (Barra da Tijuca), Deolane Bezerra afirmou que era noiva de MC Kevin e confirmou o uso de drogas sintéticas, como o MD. Em seu relato, ela também disse que o motivo da briga que teve com o artista foi o fato dele continuar pagando quartos extras para os amigos, que deveriam ter retornado a São Paulo. O DIA teve acesso ao depoimento.

Confira abaixo o relato na íntegra:

Depoimento de Deolane Bezerra dos Santos:

Observação: O PK citado por Deolane não é o PK (freestyle).

Kevin usa droga sintética após show

"Que comparece nesta UPJ para atender a intimação expedida; que era noiva de Kevin Nascimento Bueno e manteve um relacionamento de aproximadamente 1 ano e 2 meses com a vítima; que costumava acompanhar seu noivo aos eventos que ele participava; que no sábado, dia 15MAI2021, por volta das 06h saiu de carro, de propriedade da declarante, de Mogi das Cruzes em direção ao Rio de Janeiro para um evento chamado Baile do Imperador; que estavam no carro com a declarante, Kevin, Lucas, Thainá e motorista de nome Max; que chegaram no Rio por volta das 13h e se hospedaram no Hotel Riale Brisa Barra, situado Av. Lúcio Costa, 5700 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ; que volta das 01h:30, da

madrugada de domingo, saíram do Hotel para o show, três carros e uma van; que as pessoas que estavam nestes veículos eram amigos e produtores de Kevin; que nem todos os amigos de Kevin a declarante conhecia; que o Baile do Imperador terminou por volta das 6h; que a declarante e Kevin deixaram Lucas e Thainá no hotel, pois Thainá não se sentia bem; que Kevin não quis dormir e resolveu ir à casa de MC PK, que também fica situada na Barra da Tijuca; que outro amigo de Kevin, também de nome Lucas e sua namorada, cujo nome não lembra, foram à casa de MC PK ; que por voltas das 12h retornaram para o hotel e foram direto para o quarto, de n° 1305; que Kevin estava extremamente agitado, pois havia feito o

uso de bebida alcoólica e MD (droga sintética); que não sabe informar em que local Kevin ingeriu a referida droga e tampouco como teve acesso a ela"

Kevin paga estadia extra para amigo

"Kevin, então, resolveu descer para a portaria e se despedir da produção e de alguns amigos, pois era a hora marcada para o retorno da equipe à São Paulo; que Mc Dena, Gabriel (produtor e ex cunhado de Kevin), MC VK (Vitor), Thainá, Lucas e os seguranças Max e Jader permaneceram no Rio de Janeiro; que Kevin após se despedir dos amigos, subiu para pegar dinheiro para renovar a estadia de Gabriel e MC VK; que a declarante chegou a questioná-lo, dizendo que era para eles terem ido embora junto com a van, mas Kevin quis agradá-los; que Kevin, após descer novamente, ligou para a declarante dizendo que tinha que alugar mais um quarto para MC Dena; que a declarante através de conversa de whatsapp indagou Kevin sobre quantidade de quartos que ele estava alugando; que Kevin respondeu que não estava entendendo a declarante e Jader, pois Jader não queria subir para pegar o dinheiro; que a declarante respondeu a Kevin que Jader era o único que estava preocupado e queria o bem dele; que a declarante chegou a mandar um áudio para Kevin, chamando-o de otário por ter que pagar mais R$ 500,00 de estadia para Mc Dena, já que ele não foi embora no horário e dia previstos; que Kevin se chateou e respondeu a declarante que não falava de sua vida privada para as amigas da declarante, isto porque Kevin entendeu que a declarante estava conversando com Jader sobre os gastos no hotel; que a declarante desceu e entregou a quantia de R$ 500,00 para Kevin"

Deolane briga com Kevin e o bloqueia no celular

"que, pelo fato de estar muito cansada e chateada, retornou ao quarto: que Kevin ficou ligando e insistindo para a declarante descer e ficar na praia junto aos amigos, mas não quis; que Kevin ficou ligando diversas vezes através de seu telefone e de Thainá; que, então, a declarante o bloqueou e foi dormir; que Kevin mandou diversas mensagens do celular de Thainá, inclusive reclamando que a declarante o tratava como filho; que essas mensagens não foram vistas na hora, porque a declarante estava dormindo; que, por volta das 18h, acordou com Thainá e Lucas batendo na porta do quarto, oferecendo comida; que Lucas perguntou por Kevin e a declarante informou que não sabia, pois estava dormindo; que Lucas, então, disse que iria

procurá-lo"

Amigo conta que Kevin sofreu um acidente

"que, minutos depois, Lucas retornou ao seu quarto acompanhado de MC Bruninho, dizendo que Kevin havia se jogado de um apartamento do 5º andar; que a declarante desceu até a porta do hotel, mas não conseguiu ver Kevin, porque os amigos não deixaram; que viu os amigos gritando e correndo com a mão na cabeça de um lado para o outro; que Lucas pediu para a declarante não ver Kevin ali, pois o cenário estava muito feio; que, então, ficou aguardando a ambulância chegar; que viu, de longe, Kevin entrar na

ambulância de maca; que a declarante e o segurança Jader foram atrás da ambulância até o

Hospital Miguel Couto; que ao chegar no hospital ficou ciente que o estado de saúde de

Kevin era muito grave"

Deolane recebe a notícia da morte de Kevin, ao lado do seu corpo

"que foi autorizada a ver Kevin no quarto, mas na primeira tentativa não conseguiu, porque ele começou a passar mal; que após a quarta tentativa de ver o noivo, a declarante foi autorizada a ir até o quarto de Kevin, acompanhada de Kiko, um amigo que foi até o hospital para ter notícias do amigo; que dentro do quarto, foi informada por um médico que Kevin havia tido três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu; que compareceu a esta UPJ prestou alguns esclarecimentos e depois se dirigiu até o Hotel IBIS,

situado na Rua Xavier da Silveira, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, para ver sua sogra, Valquíria, estava hospedada por lá; que não conseguiu ver Valquíria e tentou se hospedar no IBIS, mas não conseguiu"

Deolane conta que soube pela irmã que Kevin estava com outra mulher

"que retornou para o Hotel da Barra da Tijuca para pegar seus pertences, mas acabou resolvendo tentar descansar um pouco por lá; que, hoje, pela manhã, tomou ciência, através de sua irmã, Daiane Bezerra Santos, que ontem, por volta das 18h, MC VK foi até o hotel com uma mulher, chamada Bianca, e Kevin resolveu ir também; que após, supostamente, alguém ter batido na porta do quarto de VK, Kevin se assustou achando que era a declarante e pulou para a sacada do andar de baixo, acarretando na trágica

queda; que apresenta espontaneamente os "prints" das conversas travadas com Kevin e as

mensagens enviados por ele, através do celular de Thainá".