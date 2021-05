MC Kevin e a mulher, Deolane Bezerra Reprodução Internet

Publicado 20/05/2021 09:37 | Atualizado 20/05/2021 13:53

São Paulo - Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, deu um depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca). Ela contou como foi o último domingo, dia em que o funkeiro morreu após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A advogada relatou ainda que teve uma briga com o cantor por conta das amigos dele.

A discussão teria acontecido no início da tarde e o casal teria brigado inclusive na recepção do hotel onde estavam hospedados. Deolane estaria irritada porque Kevin decidiu pagar mais uma diária para amigos que deveriam voltar para São Paulo naquele dia. A advogada teria chamado o marido de "otário", bloqueado ele no celular e ido para o quarto dormir.

MC Kevin mandou uma mensagem para Thainá, uma amiga do casal, após a discussão. O funkeiro teria reclamado que Deolane o tratava como um filho. "Kevin mandou diversas mensagens do celular de Thainá, inclusive reclamando que a declarante o tratava como filho; que essas mensagens não foram vistas na hora, porque a (…) estava dormindo", conta Deolane no depoimento.

Depois dessa briga, MC Kevin teria ido para a praia com MC VK, onde conheceu a garota de programa Bianca Dominguez. Os dois funkeiros teriam combinado o preço para terem relações com ela em um quarto do hotel, local de onde Kevin caiu. A hipótese mais comentada até o momento é que o cantor estaria com medo de ser flagrado por Deolane e tentou escapar pela varanda, mas acabou escorregando e caindo.