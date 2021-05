Deolane Bezerra divulga troca de mensagens entre ela e MC Kevin Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 10:49 | Atualizado 20/05/2021 11:58

Rio - Deolane Bezerra, de 33 anos, viúva de MC Kevin, postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma troca de mensagens entre ela e o cantor. Na conversa, Kevin chama Deolane para jantar em um restaurante e se declara para ela.

fotogaleria

Publicidade

"Bom dia, amor da minha vida. Quero dizer que eu te amo. Tá bom? Muito! Vamos jantar mais tarde. Bora?", escreveu Kevin para Deolane no dia 13 de maio, três dias antes de sua trágica morte. "Bom dia, meu amor. Também te amo muito. Vamos", respondeu a advogada.

Kevin escreveu, então, que faria uma reserva no restaurante Fasano. Ao divulgar a troca de mensagens, Deolane lamentou a morte do marido. "Nunca mais irei acordar assim", escreveu, ao lado de um emoji de choro.

Publicidade

MC Kevin morreu aos 23 anos, no último domingo, após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, que ainda estão em andamento, o funkeiro estaria tentando pular de uma varanda para outra com a intenção de se esconder da mulher. MC Kevin estava no quarto com Bianca Domingues e com o MC VK quando morreu. Os dois teriam combinado de pagar R$ 2 mil pelo encontro com a garota de programa.