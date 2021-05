MC Kevin Reprodução de internet

Por Thuany Dossares

19/05/2021

Rio - O depoimento de Luccas Dhuan Santa Rosa Pombal, amigo de Mc Kevin, demonstrou que o funkeiro bancava algumas farras dos amigos. Em seu segundo termo de declaração, prestado na segunda-feira, um dia depois da morte de Kevin, Luccas contou que precisou pagar uma conta no quiosque da praia para os outros rapazes, pois o funkeiro havia deixado o local.

Luccas disse que estava chegando no hotel, na Barra da Tijuca onde todos estavam hospedados, por volta das 18h, após almoçar com a esposa Thaina, quando recebeu uma mensagem de Gabriel. Segundo ele, Gabis, como é chamado, contou que precisava pagar a conta do quiosque onde ele estava com três amigos, porque Kevin tinha ido embora e deixado eles sem dinheiro. Gabriel ainda falou para Luccas que Kevin e Deolane haviam discutido mais cedo.

"recebeu uma de GABRIEL, conhecido como GABIS, que relatou que KEVIN e DEOLANE haviam discutido e que era necessário pagar a conta do quiosque onde ele, GABRIEL, bebia com outros amigos, já que KEVIN havia os deixado lá sem dinheiro; Que o quiosque onde GABRIEL estava era em frente ao hotel; Que, quando o declarante chegou, viu que ali estavam GABRIEL, MAX, MC BRUNO, MC DENA e dois fãs que o declarante não conhece, os quais estavam tirando fotos;", relatou.

Luccas também disse em depoimento que ao perceber que Kevin realmente não estava no quiosque, foi procurá-lo.

"Que, percebendo que KEVIN não estava no quiosque, o declarante foi ver onde este estava, assim subiram, o declarante, MC BRUNO e THAINA, até o quarto em que KEVIN estava hospedado com DEOLANE; Que, chegando em tal quarto, viu que KEVIN não se encontrava lá, tendo, então, DEOLANE perguntado ao declarante sobre onde KEVIN poderia estar; Que o declarante disse que iria até a praia para tentar localizá-lo;", disse.

O rapaz então afirmou ter retornado para a praia junto com Mc Bruno, pagou a conta dos amigos e perguntou para Gabriel onde Kevin estava.

"Que THAINA ficou com DEOLANE no quarto e o declarante e MC BRUNO desceram; Que o declarante pagou a conta e perguntou a GABRIEL onde estava KEVIN; Que GABRIEL disse que KEVIN estava com VK; Que, neste momento, o declarante recebeu uma ligação de THAINA, perguntando sobre KEVIN, sendo que, ao declarante responder que não sabia, THAINA falou que ela e DEOLANE iriam procura-lo;".

Segundo Luccas, ele disse a Gabriel que sua esposa e Deolane iriam procurar Kevin, e Gabis então resolveu avisar a Vk, que as mulheres iriam atrás do funkeio. Ele ainda informou que poucos minutos depois, VK chegou no quiosque falando que Kevin tinha caído da varanda.

"Que poucos minutos depois o declarante viu quando VK foi até o quiosque onde se encontravam dizendo que KEVIN havia caído; Que o declarante foi até o local onde estava o corpo e imediatamente foi até o 13º andar para chamar THAINA e DEOLANE; Que o declarante encontrou as duas ainda no interior da suíte 1305; Que o declarante estava chorando e disse a elas que havia acontecido uma tragédia e pediu para que as duas não descessem para que não vissem o estado de KEVIN;".