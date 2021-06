Giovanna Chaves Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 01/06/2021 13:10

Rio - Giovanna Chaves, conhecida por atuar em programas infantis como a novela "Cúmplices de um Resgate", chamou atenção de seus seguidores recentemente ao publicar uma foto sensual de lingerie em seu perfil no Instagram.



"Muita gente falando 'nossa, que linda, maravilhosa', e teve a minoria, que é a minoria que te deixa chateada, né? Falando assim: 'nossa, ela foi hackeada? Meu Deus, ela não é put**', ou então encaminhando a foto em grupo, sabe? Eu queria falar para vocês que uma foto não desqualifica a minha personalidade e nem muda o que eu sou", iniciou ela.

"Vocês tem que entender que eu tenho 19 anos, eu cresci, eu continuo fazendo vários trabalhos infantis, novela, filme, mas eu também cresci, e eu sou uma mulher hoje em dia sabe? Não acho certo quererem me julgar por uma foto, e tantos comentários baixos, maldosos, falando 'pelo amor de Deus, tem criança aqui de 7 anos", continuou Juliana Chaves.

"Eu sei, meu público é gigantesco, e é isso que eu quero passar, que eu não sou mais uma menina que vocês me viam com 13 anos, eu já sou uma adulta, tenho poder sobre o que eu faço. Eu recebi um áudio absurdo de uma das minhas melhores amigas inclusive, que era assim: 'Gi, apaga essa foto, o que as pessoas vão falar de você, as marcas não vão mais querer te contratar, eu estou te falando isso porque sou sua amiga'. Tá, mas, gente, porque as marcas deixariam de me contratar? Qual a diferença de estar de lingerie ou de biquíni? Se a marca deixa de me contratar por isso, significa que ela não é compatível com a minha personalidade [...]", acrescentou.

"Aqui no meu Instagram eu falo sobre assuntos diversos. Será que todas às vezes a gente vai ter que se calar ou parar de ser o que a gente é porque as pessoas querem nos colocar numa caixa?", encerrou Juliana. Logo após, a atriz disse que apagou a foto. Entretanto, após conversar com a mãe, ela decidiu repostar e legendou: "Uma foto não me define. Liberdade feminina".