Rio - A morte da atriz Eva Wilma, na noite de sábado (15) , aos 87 anos, comoveu familiares, amigos e famosos. Nas redes sociais, diversos colegas de profissão homenagearam Eva. A atriz estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo desde o dia 15 de abril para tratar de uma insuficiência respiratória decorrente de um câncer no ovário.

Eva Riefle Buckup nasceu na cidade de São Paulo em 14 de dezembro de 1933. Ela começou a carreira artística aos 19 anos, no Ballet do IV Centenário de São Paulo. Quando recebeu convites para trabalhar no Teatro de Arena e o programa "Alô Doçura", da TV Tupi, ela abandonou a dança e seguiu como atriz. Ela também interpretou diversas novelas na TV Globo.



Seu último trabalho para a TV foi em 2015, em "Verdades Secretas", na qual interpretava a alcoólatra amargurada Dona Fábia.

John Herbert Jr, filho

Marcus Montenegro, assessor da atriz

O assessor de imprensa da atriz, após confirmar a informação da morte, também prestou sua homenagem. "Vivinha é assim que vamos lembrar de você. Obrigado pelos momentos maravilhosos que vivemos juntos e estarão eternamente em nossos corações. Gigante Eva Wilma", escreveu Marcus Montenegro.

Lilia Cabral, atriz

A atriz Lilia Cabral, que contracenou com Eva na novela Fina Estampa, da TV Globo, em reprise atualmente, prestou uma homenagem e relembrou os momentos e toda ajuda que recebia da veterana. "Eva Vilma, como você me ensinou!!! Todos os dias, todos os momentos, que eu não deixava passar, pois eu estava ao lado da atriz que eu tinha uma profunda admiração e respeito. Ela me pegava pelo braço e me direcionava orientando como me posicionar na luz certa. Não me deixava sozinha em nenhuma situação, me contava histórias e sempre queria saber de todas as minhas histórias".

Beth Goulart, atriz

"Perdemos Eva Wilma, uma grande atriz, uma estrela de primeira grandeza em todos os sentidos, que nos brindou com uma carreira brilhante, cheia de personagens marcantes, interpretações inesquecíveis. Uma mulher forte, que construiu uma história de conquistas, lutas e vitórias, uma mulher de opinião, que sempre se posicionou pela justiça e liberdade. O Brasil fica menor sem sua presença e seu brilho. Que Deus te ilumine Vivinha em sua nova caminhada espiritual e fortaleça seus filhos e sua família. Meus sentimentos @vivienbuckup e @johnherbertjunior ela foi para uma nova jornada e estará na companhia de amigos especiais e pessoas amadas".

Mariana Gross, jornalista

A jornalista e apresentadora do RJTV, da TV Globo, Mariana Gross, lamentou a morte de Wilma e falou sobre as entrevistas que fez com a atriz. "Aquela entrevista para a qual você leva mais tempo para se arrumar, mesmo assim o cabelo não corresponde. Para a qual você gasta mais tempo se preparando, mas, o nervosismo não te deixa demonstrar. Sim, eu estive com Eva Wilma algumas vezes. Entrevistei a Eva Wilma algumas vezes. Que privilégio. Que honra. Que alegria. Grande atriz, grande figura. Grande perda".

Walcyr Carrasco, escritor

O autor Walcyr Carrasco lamentou a morte da atriz. "É um dia em que a gente fica triste. Perde-se uma estrela da maior grandeza. Sem dúvida, uma das artistas mais talentosas do país, que dedicou sua vida à arte. Vá em paz, querida Eva Wilma!".

"E como se não bastasse, perdemos Eva Wilma. Já nem sei o que dizer. Não foi covid!"

Gloria Perez, escritora

"E como se não bastasse, perdemos Eva Wilma. Já nem sei o que dizer. Não foi covid!"

Boninho, diretor de TV

"Querida Eva Wilma que a sua luz ilumine nossos palcos pra sempre!"

Miguel Falabella, ator e escritor

"Antes de soprar a chama do dia, eis que me chega a notícia de que Eva Wilma se foi. Nossa querida Vivinha recebe o derradeiro aplauso, tenho certeza, de todos os profissionais que tiveram o privilégio e a honra de trabalhar com ela. A primeira cena que dirigi, na TV Globo, foi com ela e Carlos Zara. Eu estava muito nervoso, era uma externa noturna complicada, com grua, carrinho e uma grande equipe à espera das decisões e dos planos do diretor. Quanta gentileza e generosidade recebi dessa querida colega! Gravamos, no final, uma linda cena e ela me disse que eu jamais me esqueceria de que ela tinha sido a primeira atriz que eu dirigira na televisão. Como poderia eu esquecer? Se as noites na Ilha do Governador eram preenchidas por seu talento nas inesquecíveis tramas da Tupi, onde ela reinou por anos, antes de mudar-se para a Globo. Como esquecer de tão brilhante carreira nos palcos e na tela? Estou com o coração partido e os olhos molhados. Mas estou de pé. E daqui, Eva querida, calejo as minhas mãos num eterno e interminável aplauso. Brava! Descanse. Um beijo do seu Miguel".

