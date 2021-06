Andressa Urach está de volta ao Miss Bumbum Reprodução Instagram

Publicado 01/06/2021 08:38 | Atualizado 01/06/2021 09:09

São Paulo - Quase dez anos depois, Andressa Urach resolveu abrir o jogo sobre o episódio que se tornou notícia no país inteiro: o roubo de sua fantasia no Carnaval de 2013, quando era vice-Miss Bumbum. Na época, ela teve que ser retirada da alegoria da Tom Maior e foi impedida de desfilar pela escola de samba com os seios de fora.

Andressa chegou a dar entrevista aos prantos na televisão, alegando que sua fantasia havia sido roubada. Mas tudo não passou de uma armação. "Inventei. Eu tinha escondido, porque queria sair com os seios à mostra mesmo. Menti dizendo isso. A fantasia nunca foi roubada e eu estava daquela maneira porque eu queria mesmo", disse ela em entrevista ao programa "Foi mau", programa da RedeTV!, apresentado por Maurício Meirelles.

"Toda semana eu criava algo para ser notícia. Inventei um namoro lésbico porque queria ficar mais famosa que a campeã (do Miss Bumbum), então decidi beijar a que tinha ficado em terceiro lugar. Não houve nada que eu não tenha pensado em não fazer", continuou a loira, afirmando que aquela não foi sua primeria história inventada.



Em 2014 Andressa teve problemas com hidrogel em suas coxas e ficou entre a vida e a morte. O episódio fez com que a modelo abandonasse a vida de fama e se dedicasse à religião. Entretanto, seis anos depois, em dezembro de 2020, ela anunciou seu distanciamento da igreja. A motivação seria o "abuso financeiro" que a instituição teria lhe causado.