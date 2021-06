Larissa Manoela publica fotos em meio à natureza para celebrar "Dia da Terra" Reprodução/Instagram

Rio - Nesta segunda-feira, Larissa Manoela, de 20 anos, interagiu com os seguidores no Instagram ao fazer a brincadeira do "Eu Nunca". A atriz não fugiu dos temas e tratou de diversos assuntos, dentre eles, relacionamento.

Após saber que um seguidor nunca "levou um fora de um boy gato", a estrela teen fez uma revelação pessoal. "Eu nunca levei um fora", escreveu Larissa.

O último relacionamento público da atriz foi com o ator Leo Cidade, o qual terminou em fevereiro após três anos de namoro.