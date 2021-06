Grazi Massafera Reprodução

Por iG

Publicado 31/05/2021 19:37 | Atualizado 31/05/2021 19:42

Grazi Massafera compartilhou, nesta segunda-feira (31), um vídeo da jornalista Mônica Salgado defendendo artistas que não se posicionam politicamente. "Como se não bastassem todas as polarizações que vivemos hoje, acaba de surgir uma nova modalidade: artistas e influencers que se posicionam versus artistas e influencers que não se posicional", dizia o vídeo.



No conteúdo, Mônica criticava o fato de o primeiro grupo cobrar posicionamento e denunciar a neutralidade do segundo. Ela chega a citar Claudia Leitte que, durante o "Altas Horas", disse que tinha um coração pacificador e que por isso não se indignava. Na ocasião, segundo a jornalista, "a trincheira virtual estava armada".

Pouco depois, Mônica diz que recebeu uma mensagem de uma atriz, que foi o que a motivou a gravar o vídeo. "Ela dizia que tá exausta com essa cobrança. E mais, ela completou: 'Parece que se eu não me posicionar em relação às pautas que me exigem, eu não sou nada. Como se eu perdesse o meu valor como atriz'".



A jornalista diz que é desejável que o influenciador, seja de qual profissão for, "use seu capital social de forma inteligente e transformadora. Que ele inicie conversas importantes, que ele se coloque como ser humano e como cidadão", mas que isso não é obrigatório.



"A pessoa pode ser super ativa em suas ações na vida real e não marketear nada em cima disso. E pode ser super postativa nas redes sociais e seu ativismo ser apenas digital", completa. Por fim, ela fala da importância de respeitar os limites das pessoas como indivíduos, em vez de sair fazendo apontamentos.



Ao compartilhar o vídeo, Grazi escreveu "é isto". Nas redes sociais, muitos internautas opinaram que "não se posicionar também é um posicionamento", ainda mais nos dias atuais. Além disso, outros lembraram de Caio Castro, namorado da atriz, que também gerou polêmica ao compartilhar um vídeo de um pastor se dizendo contra a união homoafetiva.