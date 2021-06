Gabi Martins surge completamente diferente em fotos nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 18:59 | Atualizado 31/05/2021 19:00

Gabi Martins saiu em defesa de quem realiza procedimentos estéticos após ser bastante criticada por ter feito harmonização facial. Em uma entrevista ao Gshow, a cantora revelou que está satisfeita com a aparência, apesar do que falam.

"Hoje, sou muito feliz comigo e com o meu corpo, aprendi a me aceitar e qualquer mudança que eu faça é por mim, e não pelos outros, porque sei que nunca vou alcançar o padrão que as pessoas estabelecem", disse.

A artista também falou que já sofreu muito por tentar se encaixar aos padrões da sociedade

"Já sofri muito para me encaixar nos padrões da sociedade. Tive algumas pessoas que trabalharam comigo, empresários, que simplesmente falavam que eu tinha que ficar magra, que não podia ter a perna grossa para aparecer na TV... Para eles, meu corpo nunca estava bom", revelou.

"Teve uma época em que tive até depressão por causa disso. Eu pesava realmente muito pouco, tentando me adequar a esse padrão. Na época, me sentia gorda, 'quadrada', não gostava de mim. Foi aí que fui aprendendo a não me deixar levar por tudo que as pessoas falam. Eu achava que emagrecendo, eu ia ter mais 'cintura', só que esse é o meu corpo, sabe? Isso nunca vai mudar, nem se eu fizesse quinhentas mil cirurgias plásticas", disse.