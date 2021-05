Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos Reprodução

Publicado 31/05/2021 17:37 | Atualizado 31/05/2021 17:38

Viih Tube usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o ódio gratuito na internet. Pelos Stories, do Instagram, a ex-BBB se pronunciou após Luísa Sonza receber uma série de ataques, sendo culpada pela morte do filho de Whindersson e Maria Lina.

Nas mensagens, a youtuber alertou para o perigo e as consequências que esse ódio pode causar, além de pedir para os fãs não fazerem o mesmo.

"Vocês que me seguem, eu imploro: não se tornem pessoas amarguradas na internet, vamos transmitir só amor e leveza como sempre fizemos aqui. Cuidem do que comentam na internet, do que transmitem, do que falam. Protestem sim, quando verem pessoas transmitindo ódio, defendam o bem, tentem sempre ver o lado bom das pessoas", escreveu.

"Não distribuam ódio gratuito na internet, isso mata as pessoas. Destrói famílias. Eles não mereciam isso. Meu Deus, que tristeza. Não quero ver mais nenhum amigo meu da internet sofrendo com ódio, hate, depressão, ansiedade, síndromes. Como me dói. As pessoas da internet acham que só porque estão escondidos atrás de um celular, não prejudicam vidas, tem muita gente ruim nesse mundo. Cuidem de casa palavra que falam nas suas redes, isso influencia muito na saúde de qualquer um, que triste", finalizou.