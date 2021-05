Whindersson Nunes Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 18:03 | Atualizado 10/05/2021 18:04

Após a polêmica sobre o término com Luísa Sonza ressurgir nas redes sociais nesta segunda-feira, Whindersson se pronunciou sobre o assunto.

"Enfia no teu c* essa resposta de merd*. Eu não traí ninguém. Nunca. Eu nunca nem sequer larguei alguém, pra início de conversa. Vocês não sabem de porr* nenhuma do que realmente aconteceu. Inventam uma novela para esta história e eu já estou cansada de ouvir também", disse Luísa, insinuando que também não foi dela a decisão de se separar.

Enquanto o pau pega em um lado da web, o outro começa a ter faísca! Luisa Sonza apagou todas as fotos com Whindersson Nunes e deu unfollow no humorista, além disso deu uma baita resposta a um internauta que insinuou que ela tinha traído o rapaz pic.twitter.com/ev3phjEeGM — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) May 10, 2021

Na noite desta segunda, Whindersson usou o Twitter para falar sobre o assunto. "Vamos lá: eu que terminei e não foi por traição", explicou o humorista.

