Publicado 10/05/2021 15:53 | Atualizado 10/05/2021 15:54

Os fãs de Luísa Sonza perceberam que a cantora parou de seguir Whindersson Nunes no Instagram nesta segunda-feira (10). Os dois se casaram em fevereiro de 2018 e, em abril do ano passado, anunciaram que estavam se separando.



Na época da separação, muitas especulações de que Luísa teria traído o humorista surgiram. Logo depois, a cantora começou a aparecer com Vitão, com quem assumiu namoro em setembro. Já Whindersson logo começou a namorar Maria Lina, que está grávida do humorista.

Nesta segunda, além de parar de seguir o ex-marido, Luísa também apagou todas as fotos que tinha com Whindersson. A um internauta que novamente insinuou que o casamento acabou por causa de supostas traições da cantora, ela respondeu: "Eu não trai ninguém".



"Enfia no teu c* essa resposta de merd*. Eu não traí ninguém. Nunca. Eu nunca nem sequer larguei alguém, pra início de conversa. Vocês não sabem de porr* nenhuma do que realmente aconteceu. Inventam uma novela para esta história e eu já estou cansada de ouvir também", disse Luísa, insinuando que também não foi dela a decisão de se separar.

