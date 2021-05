Rafael Zulu e Aline Becker Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2021 17:07

Rio - Quase dois meses após o anúncio da gravidez , chegou o momento de Rafael Zulu e Aline Becker descobrirem o sexo do bebê que estão esperando. Em vídeo publicado no Instagram, no último sábado (29), o casal abre o resultado do exame de sexagem fetal pela primeira vez, revelando que estão aguardando um menino! Antes disso, os dois comentaram suas opiniões sobre qual sexo cada um esperava.

"Eu não consigo achar nada, ou melhor, só podem ser duas coisas obviamente, porém, eu realmente e sinceramente não estou com a expectativa que seja menino ou menina", começou Rafael. "Mas assim, eu sou pai de menina já, eu sei que é f*** ser pai de menina, mas, dito isso, se vier um menino seria maneiro porque ai eu saberia o que é a sensação de ser pai de menino. Mas o que Papai do Céu quiser… que venha com saúde. Mas vou chutar menina! Eu tô achando que é menina", disse o ator que é pai de Luiza, de 14 anos.

Aline, por sua vez, expressou uma opinião diferente sobre o sexo do bebê. "Antes de engravidar eu sempre tive vontade de ser mãe de menino primeiro, até porque eu tenho um irmão mais velho e acho legal ele lá cuidando da menina. Porém quando a gente descobriu [a gravidez], isso mudou, porque eu sempre escutei uma coisa muito clichê de mãe que era: se vier com saúde tá bom. E hoje é isso mesmo, se vier com saúde está bom. Antes eu achava que era menina, mas agora eu estou achando que é um menino", afirmou a personal trainer.

Em seguida, o casal abriu o resultado do exame, recebendo a notícia de que serão pais de um menino. "É um cara!! Vai ser pai de um cara agora!", disse Aline. "Deus é muito bom comigo, ele falou: 'tu vai ter uma menina e vai ter um menino'! Ai respeita rapá! Olha ai!", brincou Rafael.