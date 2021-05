Lady Gaga oferece recompensa para quem devolver seus cachorros Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 08:26 | Atualizado 21/05/2021 08:37

Rio - Lady Gaga fez um relato impressionante sobre o estupro que sofreu aos 19 anos em trecho da série "The Me You Can't See", que estreia nesta sexta-feira, na AppleTV. A série conta com a presença e a produção de nomes como o príncipe Harry e a apresentadora Oprah Winfrey.

fotogaleria

Publicidade

"Eu tinha 19 anos, já trabalhava no ramo e um produtor me disse: 'tire a roupa' e eu disse não. Eu saí e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E não pararam. Eles não pararam de me perguntar, e eu simplesmente congelei e eu ... eu não consigo nem lembrar. Primeiro senti uma dor total, depois fiquei paralisada", relatou a cantora, sem conseguir conter as lágrimas.

Gaga afirmou que não revela o nome do produtor porque nunca mais quer encontrá-lo. Após sofrer o abuso sexual, ela foi ao hospital por conta de dores e descobriu que estava grávida. "A pessoa que me estuprou me deixou grávida em uma esquina na casa dos meus pais, porque eu estava vomitando e enjoando. Porque fui abusada. Fiquei trancada em um estúdio por meses", disse a cantora, que contou que a situação a levou a um surto psicótico que ainda estava acontecendo quando ela aceitou o Oscar em 2019 por "Nasce uma estrela".

Publicidade

"Tive um surto psicótico total e, por alguns anos, não fui a mesma garota. A maneira como me sinto quando sinto dor é como me senti depois de ser estuprada. Já fiz tantas ressonâncias magnéticas e exames que não encontraram nada. Mas seu corpo se lembra", afirmou.

A cantora também enfrenta problemas com automutilação. "Você sabe por que não é bom se cortar? Você sabe por que não é bom se jogar contra a parede? Você sabe por que não é bom se machucar? Porque faz você se sentir pior. Você acha que vai se sentir melhor porque está mostrando a alguém: 'Olha, estou com dor'. Mas não ajuda."

Publicidade

Lady Gaga afirmou que, depois de vários anos, está aprendendo maneiras de se curar do estupro que sofreu e do aborto pelo qual teve que passar. "Tudo começou a mudar lentamente", disse.