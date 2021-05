Mãe autorizava o estupro pelo traficante por medo de sofrer retaliações Reprodução/Internet

Publicado 21/05/2021 10:42 | Atualizado 21/05/2021 12:24

Rio - A mãe de uma garota de 12 anos permitiu que um traficante a estuprasse por dois meses, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher relatou que autorizou o ato por medo de que o criminoso fizesse algo com ela e com a filha. As informações são do portal O Tempo.

Oficiais do Batalhão de Choque realizavam uma operação contra a criminalidade na cidade, quando receberam uma denúncia de que havia uma garota sendo estuprada no bairro Palmital.

Ao chegar no endereço passado aos policiais, os agentes encontraram o traficante sem roupas no quarto da vítima. O suspeito chegou a correr para o banheiro numa tentativa de simular que estava tomando um banho. Quando questionado, o homem relatou que os dois namoravam havia dois anos.

A mãe da criança desmentiu a versão apresentada pelo traficante de que os dois não mantinham relações sexuais. Segundo a mulher, um exame realizado no início deste ano constatou que a sua filha já havia tido relações carnais.

O suspeito já possui três passagens pela polícia por tráfico de drogas, uma neste ano e outras duas no ano passado. O rapaz foi preso e a mãe da vítima foi conduzida à delegacia por consentir com o estupro da filha.