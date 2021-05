34ª DP (Bangu) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:51

Rio - Um homem suspeito de estuprar a enteada foi preso, nesta sexta-feira, em Senador Camará, Zona Oeste. O crime foi descoberto pela mãe da menina, que denunciou o companheiro. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) e do 14º BPM (Bangu) encontraram o homem em Santa Cruz, Zona Oeste, após o contato com familiares. A jovem foi levada para ser socorrida no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).