Por iG

Publicado 27/05/2021 18:54

O ex-presidente Lula (PT) nesta quinta-feira (27) em suas redes sociais que Jair Bolsonaro (sem partido) ao afirmar ser religioso e que o presidente usa o nome de Deus "em vão".



"Se o Bolsonaro acreditasse em Deus, ele não usaria o nome de Deus em vão como ele usa. O tempo todo. Olhe nos olhos dele quando ele fala de religião, você não vê verdade. É tudo mentira", escreveu Lula.

O núcleo duro do eleitorado de Bolsonaro é composto em grande parte por religiosos, principalmente evangélicos, incluindo líderes de igrejas da religião como o pastor Silas Malafaia.



Em aceno aos evangélicos, o presidente promete indicar para a vaga do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio um nome "terrivelmente evangélico.