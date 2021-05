Nise Yamaguchi médica imunologista e oncologista Reprodução / TV Brasil

27/05/2021

Na próxima terça-feira (1), a próxima sessão da CPI da Covid no Senado contará com o depoimento da médica oncologista Nise Yamaguchi, uma das principais defensoras do chamado tratamento precoce. A prática envolve o uso de medicamentos que não têm comprovação científica de eficácia no combate à Covid-19, como a hidroxicloroquina.

A médica também ganhou notoriedade ao ser um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Saúde com a saída do ex-chefe da pasta Nelson Teich. Além disso, é apontada como um dos membros do "gabinete paralelo", que daria conselhos ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a Covid-19.