Rio - Rafael Zulu e Aline Becker vão ser papais! O ator contou a novidade através do Instagram, neste sábado. "Estava agoniado pra dividir com vocês que estão diariamente comigo aqui no Instagram e na vida, essa notícia que já toma conta do meu dia a dia algumas semanas. Já adianto que poucas vezes na minha vida me senti tão feliz. Pra ela uma confusão de sentimentos quando recebeu o exame de “positivo”, pra mim um: “graças a Deus mais uma vida”, e que bom que a mãe é o amor da minha vida", começou ele.

Zulu, que tem uma filha de 14 anos chamada Júlia, confessou que adora ser pai. "Deixa eu falar uma coisa pra vocês: há exatos 14 anos tive a oportunidade de ser pai pela primeira vez, e hoje Papai do Céu me deu novamente esse presente. Na moral? Sou muito sortudo... Ser pai é maneirão, e eu amo esse trampo. Não vou me estender muito, só quero mesmo dizer que o papel de “SER PAI”, é muito mais do que ser somente parceiro da mãe... penso que ser referência e exemplo tá num lugar de peça fundamental em tempos que estamos".

Em seu relato, o ator também se declarou para Aline. "Tenho dito a seguinte frase: “o mundo tá precisando, gente boa”... então peço a Deus que nosso filhotinho (a), seja gente boa pra caramba. Por fim, que de fim não tem nada... quero poder dizer pra Aline, que é o amor da minha vida, que minha felicidade de ser pai novamente, tá totalmente ligada ao amor que tenho por ela. Em pouquíssimo tempo, ela já tá dando uma aula do que é ser uma mãezona. Enfim, é isso! Tô feliz pra cacete".

Vários famosos felicitaram o casal através dos comentários. "Que notícia linda, que benção! Que sorte desse bebê vir numa família tão linda", comentou Preta Gil. "Que lindeza! Parabéns, garoto. Sorte dessa família linda que você ta criando, por ter um cara como você por perto", destacou Fernanda Gentil.