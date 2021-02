Lázaro Ramos e Paolla Oliveira nos bastidores de 'Papai é Pop' Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 10:18

Rio - Grávidos? Só pela zoeira! Em vídeo postado por Paolla Oliveira, ela e o colega Lázaro Ramos brincam de estarem grávidos em frente às câmeras. A dupla, que parece bem entrosada, aproveitou para relaxar um pouco nos bastidores das gravações do filme 'Papai é Pop'. Ao que tudo indica - pela barriga de gravidez falsa - Paolla fará a mãe no filme. Fotos da atriz "grávida" já tinham sido postadas antes nas redes sociais.

'O papai é pop' é um livro do escritor gaúcho Marcos Piangers, que discute temas relacionados à paternidade. Piangers é considerado um precursor do tema no Brasil, levando em conta que ainda hoje - 2021!!! - a criação dos filhos esteja relacionada predominantemente à maternidade. O livro, comercializado também internacionalmente, já vendeu mais de 300 mil cópias.