Por O Dia

Publicado 15/02/2021 11:44 | Atualizado 15/02/2021 11:51

Rio - O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, vão ser pais novamente. O casal anunciou a chegada do novo herdeiro com uma foto em que Meghan aparece deitada no colo de Harry e os dois sorriem um para o outro. Fofo, não é mesmo?

Mas tem muita gente que não gostou da imagem. Alguns internautas se sentiram incomodados com o fato de Harry estar descalço e com os pés sujos na foto.

"Eu me pergunto por que tenho que ver esse pé sujo", escreveu uma pessoa no Twitter. "Eu estou feliz por eles, mas, por favor, Harry, esconda esses pés", pediu outro internauta. "Alguém precisa comprar sapatos para Harry", afirmou uma terceira pessoa. Houve até uma seguidora que disse que a atitude de Harry é considerada falta de respeito em alguns países.

Harry e Meghan anunciaram a gravidez no dia 14 de fevereiro, Dia de São Valentim, mesma data em que a princesa Diana anunciou que estava grávida de Harry. "Sua majestade, duque de Edimburgo, príncipe de Gales e toda a família estão muito felizes e desejam-lhes o melhor", disse o porta-voz do Palácio de Buckingham.

Além do bebê que está a caminho, Harry e Meghan são pais de Archie.

