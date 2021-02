Virginia Fonseca reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 20:35

Rio - No México, Virginia Fonseca compartilhou alguns momentos de sua viagem com os internautas, nesta segunda-feira, através do Instagram. De biquíni, a digital influencer mostrou a barriguinha de gravidez de seis meses durante um passeio de barco.

fotogaleria

Publicidade

"Mood", declarou na legenda da publicação.

Ela está curtindo uns dias de férias com Zé Felipe. Os dois estão juntos há sete meses e esperam a primeira filha, que se chamará Maria Alice.