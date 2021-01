Proprietária de agência de viagens aplica golpes em clientes Reprodução/Facebook

Por Karen Rodrigues*

Rio - Pelo menos 300 pessoas caíram em golpes de uma agência de viagem de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A 'Lets Go Viagens', agência da Renata Abreu da Silva, tem o histórico de oferecer preços baixos e atrativos de falsos pacotes de diárias em hotéis, mas não faz a reserva de hospedagem e some com o dinheiro dos clientes. Algumas vítimas do golpe se uniram em um grupo de Whatsapp para compartilhar suas más experiências com a agência e fizeram registros de ocorrências na 35ª DP (Campo Grande) e na 55ª DP (Queimados).

O radialista Felipe Souza Martins perdeu cerca de R$ 1.500 no golpe aplicado pela Renata. Ela ofereceu dois pacotes para o cliente, diárias em um hotel no Rio e em um resort em Búzios, na Região dos Lagos.

"Ela me ofereceu pacotes de hospedagem, diárias em hotéis na cidade do Rio de Janeiro, com o valor de R$ 100. Eu acabei acreditando, porque estava aquele papo de pandemia, de que os hotéis estavam vazios. Eu desconfiei do preço, mas eu falei ‘não deve estar indo ninguém, por isso que deve estar esse preço, por isso que essa pessoa está vendendo’. Eu comprei duas diárias e paguei R$ 200. No dia que eu havia marcado, eu estava colocando a mala no carro, em um sábado, e ela me ligou na hora. 'Olha, não vai, porque deu um problema da pandemia, proibiu todo mundo de entrar no hotel, recebi um comunicado e as reservas foram canceladas'. Foi aquele choque para a gente, ficamos muito chateados", contou.

Após esse episódio, o Felipe tentou remarcar a data das diárias no hotel. Segundo a vítima, Renata supostamente foi até o hotel depois de quatro semanas e fez a reserva em outro aplicativo, pagando pessoalmente quase R$ 400 por cada diária. Com isso, o radialista conseguiu passar as diárias que já tinha pago. No entanto, foi vítima de outro golpe mais uma vez.

"Ela já tinha me oferecido hospedagem no Búzios Beach Resort, de 7 a 11 de janeiro. Achei o preço interessante. Marcamos um grande grupo de amigos, de parentes. Eu paguei quase R$ 1.500 nesse pacote e ela nunca me mandou confirmação de reserva, sempre falava que estava tudo certo, que ia dar tudo certo. Até o último dia de entrar no carro e ir para Búzios, ela disse que estava tudo certo. Quando foi no último minuto ela disse que deu problema. A mesma coisa que ela fez com todo mundo. Até então eu paguei, parcelei no cartão em três vezes, já paguei o cartão. Tentei negociar com ela para que ela me devolvesse o dinheiro ou fizesse o estorno, mas não consegui".

Renata disse ao cliente que sofreu um assalto na última sexta-feira, mas não atende ligações e ainda não devolveu o dinheiro. Felipe fez o registro da ocorrência na 35ª DP (Campo Grande).

Em outro golpe, Renata conseguiu enganar mais doze pessoas. Os irmãos Paulo e Felipe Carvalho fizeram reservas no Hotel Fazenda Vilarejo, em Conservatória, no sul do Rio, para aproveitar o próximo fim de semana em família, mas descobriram que eles não têm reserva no local.

"Eu e minha família compramos um pacote para o Hotel/Fazenda Vilarejo para este fim de semana. Ligamos para o hotel e não há nada reservado. Os funcionários de lá disseram que a agência nunca fez nada com eles e que ocorreram outros casos de gente ligar para lá e não ter nada marcado. Éramos em torno de 12 pessoas e o pacote saiu em média por R$ 1100 por casal. Ainda não fiz o B.O., porque fui orientado a esperar passar o fim de semana, pois o crime ainda não foi consumado. Mesmo procedimento com o cartão de crédito", disse Felipe.

"Meu pacote saiu por R$ 1.800 e realizei ainda a compra de um outro pacote de R$ 159 reais para o hotel Windsor Marapendi para o dia 26 de janeiro. Realizei as compras nos dias 05 e 06 de dezembro de 2020, respectivamente. Já fiz o registro na delegacia, pedi estorno pelo mercado pago, mas sem sucesso, e pedi agora estorno pelo cartão", contou Paulo, que fez o registro do ocorrido na 55ª DP (Queimados).

A pensionista Fátima Oliveira foi outra vítima da golpista. Assim como o Felipe Souza, Fátima fez a compra em outubro de um pacote de diárias no Búzios Beach Resort e perdeu cerca de R$ 500.

"O link do Mercado Pago estava dando erro e a Renata pegou meu endereço e veio pessoalmente na minha casa. A viagem seria em família do dia 19 ao dia 21 de novembro de 2020 e, no dia anterior à viagem, ela informou que não conseguiríamos ir, pois, por erro do resort, eles não fizeram a reserva. Ficamos de escolher outra data mais pra frente, mas foi quando começaram os erros com conhecidos e decidimos pedir o dinheiro de volta. Eu indiquei tantas pessoas a ela, que nem o meu dinheiro de volta eu pedi, eu só implorava que ela resolvesse com todas as pessoas que indiquei", disse.

Em uma pesquisa pela internet, as vítimas descobriram que Renata já teve outra agência em Nilópolis, na Baixada Fluminense, com o nome 'Tiro Certeiro', e aplicou golpes similares aos aplicados em Campo Grande.

O delegado Luiz Maurício, da 35ª DP, informou que Renata será ouvida na unidade. "Foi instaurado inquérito e determinado a oitiva da autora, bem como a localização das testemunhas. Foi juntado alguma documentação da Receita Federal em relação à pessoa jurídica e o caso segue em investigação", afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes