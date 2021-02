Meghan Markle e Harry Reprodução/Spotify

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 19:58

Rio - Harry e Meghan Markle fizeram a primeira aparição pública após o afastamento oficial da realeza britânica e o anúncio da gravidez do segundo filho. O casal marcou presença em uma gravação de vinte segundos para promover o podcast "Archewell Audio", em um evento online do Spotify realizado nesta segunda-feira.



No vídeo, o casal aparece na sala da mansão que vivem na Califórnia, nos Estados Unidos. A barriga de Meghan não ficou tão aparente porque a atriz estava sentada. No evento, a atriz disse que eles estão "usando o podcast para apresentar conversas poderosas". “Criamos o Archwell para garantir que podemos elevar vozes que talvez não estejam sendo ouvidas”, disse.