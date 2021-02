Xuxa Meneghel Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 21:35 | Atualizado 06/02/2021 21:37

Após anos escondidos em arquivos, o polêmico filme "Amor Estranho Amor", estrelado por Xuxa Meneghel, será exibido pela primeira vez na madrugada da próxima sexta-feira (12), no Canal Brasil. O filme foi lançado em 1982 e teve sua reprodução proibida anos depois, à pedido de Xuxa.

Aos 18 anos, ela viveu uma prostituta que se envolvia com um menino de 12, gerando um mal-estar para a eterna "Rainha dos Baixinhos". Apesar da antiga batalha judicial, a apresentadora parece ter feito as pazes com esse capítulo de sua biografia, já que há três anos ela abriu mão das liminares que impediam a circulação da obra.



Em entrevista ao UOL em julho do ano passado, Xuxa não só comentou sobre o filme como também incentivou que as pessoas o assistam. "Quem não viu, veja o filme. É um filme muito legal. Aquilo lá é uma ficção, não é a minha biografia. E no mundo que a gente está vivendo, as pessoas querem me atingir falando sobre o filme, e não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção", ponderou Xuxa.

"Amor Estranho Amor" será exibido na madrugada da próxima sexta-feira (12), à 00h30, em uma mostra do Canal Brasil em homenagem ao diretor Walter Hugo Khouri.