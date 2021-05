Morre Papai Noel de Niterói, Sohail Saud, aos 81 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:53 | Atualizado 18/05/2021 18:14

Rio - Morreu, na manhã desta terça-feira, aos 81 anos, o Papai Noel oficial de Niterói Sohail Saud, vítima de um infarto em consequência da covid-19. Durante 42 natais seguidos, o bom velhinho encantou crianças e adultos da cidade interpretando o Papai Noel. De acordo com informações divulgadas por familiares nas redes sociais, desde o último sábado (15) foi iniciado uma corrente de oração em prol da melhora no estado de saúde de Sohail. Ainda não há informações sobre o enterro dele.



Importante símbolo para a cidade, além de marcar gerações como o Papai Noel, ele também foi diretor do Teatro Municipal João Caetano, diretor cultural da Câmara Municipal de Niterói e Presidente da ala mais antiga da escola de samba Unidos do Viradouro, a ala dos artistas.

A escola de samba homenageou Sohail após a notícia de sua morte. "Dispensou toda energia e dedicação à escola, principalmente nos momentos mais difíceis pelos quais a nossa agremiação passou, sempre foi motivo de orgulho para toda a nossa comunidade. Que ele trilhe um caminho de muita luz em sua nova jornada! A diretoria e componentes da Viradouro desejam força à companheira Suely, aos demais membros da família, e à imensa legião de amigos de Sohail."

O prefeito de Niterói, Axel Grael também se solidarizou com a morte do símbolo histórico para a cidade. "Uma figura muito simpática e querida da nossa cidade. Mais uma grande perda para Niterói. Nos lembraremos sempre do Sohail com muito carinho, sobretudo nos natais. Nosso eterno Papai Noel. À esposa Suely e seus familiares, toda minha solidariedade."