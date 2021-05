Caio Castro Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 10:35 | Atualizado 31/05/2021 10:41

Rio - Depois de receber muitas críticas, Caio Castro se pronunciou sobre a polêmica postagem que fez nos Stories, na noite deste domingo. O ator compartilhou um vídeo em que o pastor Cláudio Duarte diz ser contra o casamento homoafetivo, mas respeita. Rafa Kalimann também compartilhou o vídeo , mas após as críticas apagou a postagem e pediu desculpas.

"Sobre casamento gay, relacionamento gay, sobre qualquer ideia sobre relação homoafetiva sou a favor sim, sou a favor do amor entre as pessoas", disse Caio Castro na manhã desta segunda-feira. "Mas existem pessoas que não são. Existem pessoas que têm suas convicções e seus costumes diferentes! Mas precisamos respeitar. Não precisamos e nem devemos aceitar. O vídeo que eu compartilhei é sobre este ponto que o pastor está falando. Respeito! Respeitar as pessoas independente de qualquer coisa. Eu sou contra ele ser contra (o casamento homoafetivo) mas eu respeito a opinião dele. Tudo começa no respeito", finalizou.