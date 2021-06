Brunna Gonçalves, Flay e outras celebridades musas da Lipo HD se reúnem para mostrar resultado final do procedimento Divulgação/ Ari Prensa

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 18:50

Famosas como Brunna Gonçalves, Flay, Ana Mosconi, Victoria Villarim, Taina Costa, Debora Moura, entre outras, se uniram para mostrar os resultados da lipoescultura de alta definição - mais conhecida como Lipo LAD 3D, que elas realizaram recentemente. As imagens foram divulgadas pelo perfil oficial da clínica responsável pelo corpo dessas celebridades, JK Estética Avançada, que fica localizada em São Paulo.



Vestindo apenas lingeries brancas, elas posaram em uma série de vídeos mostrando seus abdomens completamente repaginados e definidos, graças ao procedimento que recentemente virou febre entre as mulheres. A técnica promete um abdômen definido, valorizando o contorno dos músculos e ainda proporciona uma barriga bem definida.

Quem também participou da campanha foi a empresária Isabela Viegas, esteticista e sócia da JK. Ela fala da proposta da campanha: “Muito se falou sobre a lipo LAD nos últimos tempos e nossa intenção com essa campanha é mostrar o resultado impecável e duradouro do procedimento, mesmo após vários meses. Convidamos algumas das nossas clientes e fizemos fotos, vídeos, mostramos diversos resultados perfeitos. E mais uma vez, elas vestiram a camisa da nossa clínica carregando a confiança que têm nos nossos profissionais e tecnologia de ponta. É muito satisfatório ver que ultrapassamos as expectativas delas e de todos os que passam pela JK”, comemora Isabela.



A cantora e participante do BBB 20 Flay, que fez o procedimento em agosto do ano passado, também comentou o que acha do resultado duradouro: "Amei demais como ficou minha barriga, definida e natural. Não é um resultado que passa com o tempo não, eu mantenho uma rotina de cuidados com o corpo, faço minhas drenagens e continua perfeito."

Publicidade