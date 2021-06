Duda Reis Reprodução Instagram

Nesta terça-feira, Duda Reis completará 20 anos. Às vésperas da comemoração, a atriz publicou, nas redes sociais, uma reflexão sobre o amadurecimento que teve no último ano.

Pelos Stories, do Instagram, a atriz começou: "Eu era uma pessoa completamente diferente há um ano. Eu vejo fotos minhas e não me reconheço. Hoje sou uma mulher e tenho completamente as rédeas da minha vida na mão, completamente empoderada, em busca de revoluções, voz, de ver mulheres se descobrindo e se conectando com elas... com meu propósito de vida completamente ao meu lado. Como eu sinto orgulho dos meus processos".



"Nunca amei fazer aniversário. Toda vez que meu aniversário chega, eu passo por um momento de reflexão... está tudo muito belo na minha vida, calmo e muito próspero. A gente tem uma cultura que normaliza viradas de novela, e a gente acaba atraindo relações e vidas caóticas. Quando está tudo calmo, a gente estranha. Quando eu entendi que o saudável é a paz, parei de esperar a virada de novela na minha vida. Como a vida fica mais leve, bela e mil vezes melhor com paz e calmaria. Estou nesse momento da minha vida, de paz, e espero que todo mundo possa encontrar isso", disse ela.