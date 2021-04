Demi Lovato Instgarm

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 14:33

Rio - Demi Lovato resolveu compartilhar com os fãs uma descoberta que fez sobre a maneira como lidava com os relacionamentos. A cantora de 28 anos explicou que notou um padrão em sua vida amorosa após participar de uma entrevista com a modelo Ashley Graham.



"Eu me dei conta que um comportamento que eu tinha era entrar em relacionamentos com homens", refletiu. "E, às vezes, um relacionamento com outras pessoas, especialmente para mim, parecia ser uma estabilidade. Mas essa nem sempre é a resposta", completou.