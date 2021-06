Lary Bottino Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 21:31

Em um dia conturbado nas redes sociais, Lary Bottino fez um desabafo sobre os ataques de ódio que alguns usuários despejam em figuras públicas. Pelos Stories, no Instagram, a influenciadora disse que já passou por essa situação e explicou o quanto isso é doloroso para as vítimas dos xingamentos.

"Queria reforçar que o julgamento não nos ajuda a sermos justos, pessoas melhores, eles destroem aos poucos. Eu também fui vítima dessa dor, logo eu, alegria em pessoa... me peguei quase em uma depressão sem volta. Pela primeira vez senti na pele como as pessoas são cruéis. Hoje qualquer coisa que expressamos é "biscoito" e o silêncio é tão ensurdecedor que nos leva a depressão ao desânimo. Há dias eu tenho me sentido assim, quem me conhece enxerga claramente. A gente tira força da onde não tem pra seguir nossa vida, sem dar ouvidos a quem não nos conhece", escreveu Lary.

Publicidade

Lary também falou como isso influencia a vida de quem recebe os ataques. "As pessoas amargas se juntam para odiar alguém, destruir. Elas focam em alguém para destruir. Eu leio cada um que me julga e não discuto porque eu sei quem eu sou, mas essas pessoas esquecem que temos família, amigos, pessoas que nos conhecem e é muito doloroso. Você se questiona se você realmente é merecedor de tantas críticas, ataques...se você realmente é bom. Eu trabalho há anos sem pisar em ninguém, por mim e pela minha família. Essas palavras doem dentro da alma, claro que errei muito, tenho 23 anos, e busco evoluir sempre", escreveu.

Por fim, a influencer revelou que, por causa dos xingamentos e das ameaças, já teve os piores dias da vida. "Procurem escrever e pensar o que sentiram se mandassem isso para você. Tive os piores dias da minha vida. Atualmente nem na minha rede de trabalho consigo descansar. Passei por muitos julgamentos em relação ao reality show que fiz e ninguém pode imaginar, ou ter proporção do que eu estava passando ali, dentro de mim. Eu e meus monstros que me fizeram agir e reagir de forma equivocada. Vocês não sabem o que o outro está passando. Sejam gentis eu imploro. Ninguém está bem, estamos em um momento muito delicado e o amor é muito importante messe momento", finalizou.