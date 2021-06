Felipe Castanhari Divulgação

Por iG

Publicado 31/05/2021 21:45 | Atualizado 31/05/2021 21:48

O nome de Felipe Castanhari se tornou um dos assuntos mais comentados da noite desta segunda-feira (31) no Twitter. Em uma sequência de vídeos gravados em seus Stories, no Instagram, o youtuber aparece pedindo para que quem apoia o presidente Jair Bolsonaro suma de seu canal.



"Se você está bravo porque eu xinguei o Bolsonaro, porque eu acho ele um merd*, um bost*, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda, mesmo! O que você quer aprender comigo se você não aprende porr* nenhuma! Nem vou pedir para você me dar unfollow, é o óbvio a se fazer, por favor!", pediu Castanhari, que é dono do canal Nostalgia, no Youtube.



"Se você gosta do Bolsonaro, por favor, me dê o unfollow. É o mínimo que eu espero que você faça. Some da minha vida, some do meu canal, não me dê mais like, não faz mais nada pra mim. Eu não quero visualização, like, engajamento de quem apoia a bost* desse governo, eu não quero!", finalizou.



Antes, Castanhari publicou vídeos criticando quem defende que a Copa América seja realizada aqui no Brasil, mesmo sendo recusada por vários outros países, entre eles a Argentina, por causa da pandemia. "Você quer que o Brasil vire um grande laboratório de coronavírus graças ao bost* Bolsonaro!".