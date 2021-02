Claudia Raia posa fantasiada e diz que está com saudade do Carnaval Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 10:05 | Atualizado 13/02/2021 10:07

Rio - Claudia Raia está com saudade do Carnaval. A atriz postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto em que aparece fantasiada para a folia e recebeu vários elogios. "Um #TBT todo trabalhado no carão, porque tudo que a gente queria era uma sexta-feira de carnaval", escreveu Claudia Raia na legenda da imagem.

fotogaleria

Publicidade

"Gata maravilhosa", comentou uma admiradora. "É uma deusa", disse outro seguidor. "Tá achando que travesti é bagunça?! Linda, maravilhosa, deusa essa Raia", brincou outra pessoa. "O poder feminino. Top. Sucesso saúde e paz", disse um admirador.