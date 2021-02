Gracyanne Barbosa curte Carnaval em casa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 10:51

Rio - Gracyanne Barbosa não deixou o Carnaval passar batido. Mesmo em meio à pandemia de coronavírus, a musa fitness tirou sua fantasia do armário e posou para um ensaio usando o modelito com o qual desfilou como rainha de bateria da União da Ilha em 2018.

fotogaleria

Publicidade

No Stories, do Instagram, Gracy mostrou seu modelito e também todo o seu samba no pé. "Gente, a saudade é tanta que estou aqui, ó, já pronta pro meu Carnaval em casa! Vou sambar! Juliano já me vestiu e já está pronto pro camarote [risos]. A gente é que faz o Carnaval", disse a mulher do pagodeiro Belo.